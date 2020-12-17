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    • 17.12.2020 13:41
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    İletişim Başkanı 'dan dikkat çeken mesajı: Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar

    üyeleri, 7 yıl önce 'ta, terör örgütü elebaşı 'in talimatıyla devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için karanlık operasyonlarını uygulamaya başladı. İletişim Başkanı , FETÖ'nün hain girişimine ilişkin yaptığı paylaşımda "Türkiye’nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler." dedi.

    Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar

    Fetullahçı Terör Örgütü'nün () devleti zor duruma düşürmek ve hükümete birçok koldan darbe vurmak için gerçekleştirdiği yargısal darbe teşebbüsünün üzerinden 7 yıl geçti.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu ifadelere yer verdi:

    Bugün; demokrasimize, milli irademize, Cumhurbaşkanımıza karşı uluslararası tezgahlarda haince işlenmiş ve FETÖ tarafından uygulanan 17 Aralık darbe girişiminin yıl dönümü.



    Bu tarihleri unutturmamak demokrasimizi ve bağımsızlığımızı korumak için en öncelikli görevimizdir.


    Türkiye'nin binbir emekle bugünlere getirdiği demokratik siyaseti, milli egemenliği, bağımsızlık iradesini baltalamaya çalışan FETÖ ve diğer terör örgütlerine karşı zihinsel alanda da mücadelemizi sürdüreceğiz.Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar. Hakikate yenilecekler.

    FETÖ'nün darbe girişimlerini, operasyonlarını, saldırılarını ve gerçek yüzlerini tüm dünyaya anlatmak için çalışmaya devam edecek, şehitlerimizin ve gazilerimizin hukukunu sonuna kadar koruyacak, bu vatanı terör örgütlerine, onların hamilerine, işbirlikçilerine teslim etmeyeceğiz.

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    Haberler Güncel İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan dikkat çeken 17-25 Aralık mesajı: Yaratmaya çalıştıkları algılarda boğulacaklar