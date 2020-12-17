



"BÖYLE BİR ŞEY OLAMAZ"

Ucuzluk için sıraya giren Yusuf Cabbar ise "Halılar ıslandı, ucuzluk var denilmiş. İnsanları buraya çekiyorlar. 50 TL'ye 1 metre halı var. Bin 400 TL fiyat yazmışlar, 400 TL'ye indirmişler. Böyle bir şey olamaz. Kalabalık ne yapsın millet de bir umut gelmiş. Belki ucuz halı buluruz diye. Herkes şaşkın şaşkın bakıyor" diye konuştu.