Erdoğan şunları söyledi:

"BAŞARIYLA VURDU"

"Savunma sanayimizden yeni müjdeler alıyoruz. ASELSAN ve ROKETSAN tarafından geliştirilen ilk milli ve yerli hava savunma füze sistemimiz Hisar A+'nın envantere giriş öncesi son kabul testi yapıldı. TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen harp başlığı kullanılarak 11 Aralık'ta yapılan atışta yüksek hızlı hedef uçak başarıyla vuruldu.

"AMBARGO NEDENİYLE ÜRETİM GECİKTİ"

Aslında bu son test birkaç ay gecikti. Sebebi neydi biliyor musunuz? Normal şartlarda yurt dışından tedarik edilen bir parçaya ambargo uygulandı. Sonra ne oldu? Yerli parçayı kısa sürede geliştirdik, füzemize entegre ettik ve işte kısa bir gecikmeyle neticeye ulaştık.

"YERLİ-MİLLİ İMKANLARLA HAZIR"

Bu zamana kadar gizli yaptırımlarla dolaylı müdahalelerle engellemeye çalıştıkları bu işi yerli-milli ürünlerle envantere almaya hazır hale getirdik. Hisar A+ füzemizin seri üretimi hayırlı olsun."