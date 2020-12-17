EKPSS memurluk puanları nasıl? 2020 EKPSS kaç puan ile hangi memurluk gelir? EKPSS taban puan var mı?

EKPSS kaç puan ile hangi memurluk gelir? EKPSS memurluk puanları 2020 sonuçlarının açıklanmasının ardından sorgulanmaya başlandı. Memur olmak isteyen binlerce engelli vatandaşın giriş yaptığı EKPSS sonuçları belli oldu. Sınavdan kaç puan aldığını öğrenen adayların merak ettiği konu ise memurluk için kaç puan gerektiği oldu. Peki, EKPSS taban puan var mı? EKPSS kaç puan ile hangi memurluk?
SONUÇLAR BELLİ OLDU
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 15 Kasım'da uygulanan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, sınava 97 bin 646 kişinin başvurduğunu belirterek sonuçların adaylara hayırlı olmasını diledi.
GEÇEN SENEKİ KONTENJAN SAYISI!
Ortaöğretim alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 27 bin 730, Kontenjan Sayısı 396, Yerleşen Sayısı 396, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 0 oldu.
Önlisans alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 5 bin 845, Kontenjan Sayısı 448, Yerleşen Sayısı 448, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 0 oldu.
Lisans alanında Tercih Yapan Aday Sayısı 3 bin 193, Kontenjan Sayısı 295, Yerleşen Sayısı 217, Boş Kalan Kontenjan Sayısı 78 oldu.
EKPSS TABAN PUANLARI 2020!
EKPSS taban puanları henüz açıklanmadı. Puanların ve kadroların sonuçların açıklanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. EKPSS kura tercih tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.
2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.
KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.