Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. 14 Aralık'ta ise merak edilen soru ve cevaplar yayınlandı. Şimdi ise adayların gözü kulağı sonuçlarla ilgili gelecek haberlere çevrildi. Peki ATA AOF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AOF vize sınavı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? ATA-AÖF geçme notunda da değişiklik yapıldı, peki sınavdan başarılı sonuç almak için en az kaç puan gerekiyor? İşte tüm bilgiler…
ATA AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
ATA AÖF 2020-2021 eğitim-öğretim yılı güz dönemi yarıyılı online sınavları 30 Kasım ve 11 Aralık tarihleri aralığında tamamlandı. ATA AÖF sınav sonuçlarının henüz ne zaman açıklanacağı belirlenmedi. Konuya ilişkin açıklama gelirse haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
ATA AÖF SORU VE CEVAPLARI ERİŞİME AÇILDI!
Yapılan açıklamada, '2020-2021 Güz Yarıyılı Online Vize Sınavı Soruları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı. Değerli öğrencimiz, sınav soruları ve cevapları LMS'ye yüklenmiştir.' denildi.
ATA AÖF DERS GEÇME NOTU KAÇ?
Alınan son kararla ATA AÖF ders geçme notu alt sınırı 2020-2021 yılı itibariyle 30'dan 35'e çıkarılmıştır.
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ATA AÖF SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi " DGS Ek Yerleştirme sonuçlarının, ÖSYM Başkanlığı tarafından henüz açıklanmaması nedeni ile, daha önce 16-22 Kasım 2020 tarihleri arasında yapılacağı ilan edilen 2020-2021 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı vize sınavlarının, 30 Kasım – 11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılması kararlaştırılmıştır." açıklamasında bulundu. Sınavlar esinav.ataaof.edu.tr adresi üzerinden gerçekleştirilecek. İşte ATA AÖF detaylı sınav tarihleri;
Güz dönemi ara (vize) sınavı 30 Kasım-11 Aralık 2020 tarihlerinde,
Güz dönemi yarıyıl sonu (final) sınavları 02-03 Ocak 2021 tarihlerinde,
Güz dönemi bütünleme sınavı 06-07 Şubat 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı ara sınavları 03-04 Nisan 2021 tarihlerinde,
Bahar yarıyılı final sınavları 22-23 Mayıs 2021 tarihlerinde
2020-2021 yılı mezuniyet üç ders sınavları 25 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek.