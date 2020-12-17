Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi vize sınavları 30 Kasım - 11 Aralık tarihleri arasında online olarak gerçekleşti. 14 Aralık'ta ise merak edilen soru ve cevaplar yayınlandı. Şimdi ise adayların gözü kulağı sonuçlarla ilgili gelecek haberlere çevrildi. Peki ATA AOF sınav sonuçları açıklandı mı? Atatürk Üniversitesi ATA AOF vize sınavı sonuç sorgulama ekranına nasıl ulaşılır? ATA-AÖF geçme notunda da değişiklik yapıldı, peki sınavdan başarılı sonuç almak için en az kaç puan gerekiyor? İşte tüm bilgiler…