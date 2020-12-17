EKPSS atama puanları 2020! EKPSS taban puanları memur kadroları! EKPSS puan kontenjan kılavuzu!

2020 EKPSS puanları kadroları belli oldu mu? EKPSS atama puanları sınava giriş yapan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. EKPSS puan kontenjan kılavuzunun nasıl olduğu merak ediliyor. 2020 EKPSS sonuçları 17 Aralık tarihinde açıklanıyor. ÖSYM tarafından sonuçların açıklanmasının ardından taban puanlarını ve kadroları belirten kılavuz da yayınlanacak.
EKPSS TABAN PUANLARI 2020!
EKPSS taban puanları henüz açıklanmadı. Puanların ve kadroların sonuçların açıklanmasının ardından açıklanması bekleniyor. Puanlar açıklandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?
EKPSS'de uygulanan testlere verilen cevaplar her test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır.
Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı saptanacaktır. Doğru cevap
sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
İlgili testte en az bir cevabı bulunan adayların bu testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Daha sonra, bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
Hesaplanan standart puanlar Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerinin her birinin ağırlığı 0,5 olacak şekilde ağırlıklandırılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır.
Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülerek adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
KURA TERCİHLERİ NE ZAMAN?
EKPSS kura tercih tarihleri henüz belli değil. EKPSS kura tercih tarihlerine ilişkin açıklama gelmesi halinde haberimiz içerisine eklenecektir.
Kuraya başvuran adaylar sınava girmeyecek ancak, EKPSS sonuçları açıklandıktan sonra ilan edilecek Tercih Kılavuzuna göre tercihleri doğrultusunda yapılacak yerleştirme işlemine tabi tutulacaktır.
EKPSS sonuçları sınavın yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Kura yöntemiyle yerleşmek isteyen adayların kayıtları iki yılda bir alınacaktır. Kura kaydı yaptıran adaylar, dört yıl içerisinde gerçekleştirilen engelli memur alımlarına başvurabileceklerdir.
2018 yılında yapılan EKPSS sonuçları ile kura kayıtları yapıldığı tarihten itibaren dört yıl geçerlidir. Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, EKPSS puanı veya kura sonucuna göre herhangi bir kadroya yerleştirilen adaylar, daha sonra yapılacak yerleştirmelere, geçerliliği devam eden aynı eğitim düzeyine ait EKPSS puanı veya kura kaydıyla tercih yapamazlar.
KURAYA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Kuraya ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.