EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama sayfası…

Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ!

EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.