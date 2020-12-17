EKPSS sonuçları açıklandı mı? 2020 EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak? ÖSYM sonuç sorgulama sayfası…

EKPSS sonuçları açıklandı mı? EKPSS sonuçları saat kaçta açıklanacak sorularına binlerce memur adayı yanıt arıyor. Engelli vatandaşların giriş yaptığı EKPSS sınavı ÖSYM tarafından düzenleniyor. Günlerdir merakla beklenen sınav sonuçlarına ilişkin duyuru yayımlanmış ve sonuçların 17 Aralık tarihinde açıklanacağı duyurulmuştu. Sınava giren memur adayları da EKPSS sonuçları hakkında sorgulama yapıyor.
EKPSS SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından konuyla ilgili herhangi bir duyuru yayımlanmadı. Ancak sonuçların gün içerisinde açıklanması bekleniyor.
EKPSS SONUÇ SORGULAMA!
Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur.
Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
EKPSS TERCİH İŞLEMLERİ!
EKPSS sonuçlarına ve kuraya göre yapılacak yerleştirme işlemleri ile ilgili olarak ÖSYM tarafından tercih kılavuzu hazırlanarak ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Tercih kılavuzunda engellilerin yerleştirileceği kadrolar, kadro sayıları ve koşulları, tercihlerin alınması ve yerleştirme işlemleri ile ilgili kurallar yer alacak.
Tercihlerin alınacağı tarih ile ilgili bilgi ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden adaylara ve kamuoyuna duyurulacaktır.