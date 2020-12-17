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    • 17.12.2020 07:31
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    Neden aşısı? bu sorunun cevabını merak ediyor!

    Koronavirüs salgını dünyayı kasıp kavururken aşı çalışmaları ile ilgili her gün yeni bir bilgi geliyor. Koronavirüsün yayılımını engellemek i Çin aşısı olarak bilinen Sinovac’ı kullanacağını açıkladı. Açıklamanın ardından bir dizi komplo teorileri ve iddialar ortaya atıldı. Peki neden Çin aşısı? Sabah gazetesi yazarı Çin aşısının neden seçildiğini köşesinde anlattı.

    Neden Çin aşısı?

    Halit Yerebakan'ın yazısından bir bölüm şu şekilde:
    'de yüzbinlerce kişi aşılandı. Sağlık çalışanları, pandemi önleme personeli ve sınır denetim personeli gibi belirli gruplar aşılanarak bir bakıma bağışıklık bariyeri oluşturuldu

    Çin, aşı çalışmalarını bir adım önde götürüyor. Henüz virüs ortaya çıkalı bir yıl bile olmamışken, Çinli aşı üreticileri aşı adaylarını piyasaya sürmeye başladı. Sinovac, 46 milyon doz Covid- 19 aşısını 'ya ve 50 milyon doz 'ye sağlamak için anlaşma imzaladı. Ayrıca 40 milyon dozluk aşı konsantresi 'ya yerel olarak tedarik edilecek ve son ürün orada üretilecek.

    , aşısının 35 milyon dozunu 'ya teslim edecek, ise ve pazarlarına bakıyor. BAE, 2021'de CNBG ile ortaklaşa yaklaşık 100 milyon doz üretecek, diğer ülkelerle görüşmeler devam ediyor. CNBG, 2021'de bir milyardan fazla doz üretebileceğini açıkladı. Çin ayrıca, herhangi bir ürünün güvenli olduğunun kanıtlandığından emin olmak için Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve küresel Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) liderliğindeki Covid-19 Aşı Küresel Erişim (COVAX) grubuna da katıldı.

    Çin, ulusal aşılama programıyla ilgili olarak bu üç şirketin her birinde yapılan araştırmalardan memnun görünüyor. Haziran ayında CanSino, orduyu aşılama yetkisini aldı ve o zamandan beri hem Sinovac hem de CNBG, devam eden klinik denemelerin dışında Çin'deki büyük nüfusu aşılamak için onay aldı.

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