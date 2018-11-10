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  • 10.11.2018 07:08
  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 07:08

'li belediyeden ağaç katliamı! Rant için talan ettiler

'li , 2016 yılında törenle 400 fidan diktiği alanı rant nedeniyle talan etti. Belediye diktiği ağaçları yerinden söküp alana beton döktü.

CHPli belediyeden ağaç katliamı

'da 'li tarafından yeni Hükümet Konağı'nın hemen yanına dikilen 400'e yakın fidanın park yapımı için söküldüğü belirlendi.

Fidanların dikildiği döneme ait fotoğrafları paylaşan İlçe Başkanı Salih Bezgin, "15 Mayıs 2016'da burada ağaç dikim töreni düzenlenmişti. Belediye Başkanı İrfan Mandalı ile beraberdik. O gün birçok bağışçının katıldığı törende ben de 100 ağaç bağışlamıştım. Parklara karşı değiliz ama bize sorulmadan buranın betonlaştırılmasını gayri ahlaki buluyorum. Ufkunuz 2 seneyi kaldırmıyorsa "Ben belediye başkanıyım, bir 5 yıla daha ihtiyacım var" diye karşımıza çıkmayın. 2 sene sonra da park yapacağınız alanı ağaç dikim alanı olarak göstermeyin" dedi.

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