Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Niğde Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'ne canlı bağlantı gerçekleştirdi. Erdoğan, konuşmasında ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulamak için karar aldığı yaptırımlara rağmen Türk savunma sanayisinin büyümeye devam ettiğini aktardı. Başkan Erdoğan, ASELSAN ve ROKETSAN'ın ortaklaşa ürettiği Hisar A+ hava savunma füzesinin yurt dışından gelen bir parçaya uygulanan ambargo nedeniyle birkaç ay gecikmeli de olsa yerli ve milli imkanlarla üretildiğini ifade etti.