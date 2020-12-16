6 hedefe aynı anda angajman ve ateşleme yeteneğine sahip: HİSAR-A+,envantere girmeye hazır hale geldi





KORUMA SAĞLIYOR

"HİSAR-A+", sabit ve döner kanatlı uçaklar, seyir füzeleri, insansız hava araçları ve havadan karaya atılan füzelere karşı etkin savunmanın yanı sıra, sabit birliklerin ve hareketli zırhlı birliklerin korunmasını da sağlayabiliyor.