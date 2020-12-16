Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu.

ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin kapatılması ile ilgili bir haberde kullanılan grafikte HDP'nin logosunda yer alan yaprakların ve yıldızların yerine silahlar kullanıldı.

Silahlı terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP'nin logosunda silahların kullanılması bir hayal gücünün ürünü mü? yoksa HDP'nin kendi faaliyetlerinin sonucu mu?

HDP'NİN SİLAHLI TERÖR ÖRGÜTÜ PKK İLE İLİŞKİSİNİN EN YAKIN ÖRNEKLERİ

İşte HDP'nin PKK'ya olan desteğini ve ilişkisini ortyaya koyan en yakın olaylardan bazıları:

KURYE VEKİL

Terör örgütü PKK'ya giden silahları almak için Şanlıurfa Ceylanpınar'a gelen kuryeyi Faysal Sarıyıldız'ın ilçeye özel aracıyla getirdiği ortaya çıkmış ve PKK'nın kuryeliğine soyunan HDP'li Sarıyıldız daha sonra yurt dışına kaçmıştı. Sarıyıldız terör propagandasını sürdürüyor.

TERÖRİST CENAZESİNE KATILDILAR

HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, polis memuru Ahmet Alp Taşdemir'in şehit edildiği operasyonda etkisiz hale getirilen PKK'lı terörist Murat Çelik'in cenazesine katılmıştı.

TERÖRİSTİN TELEFONUNU ALARAK DELİLLERİ ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞTILAR

HDP Şırnak Milletvekili Nuran İmir, gözaltına alınan ve terör örgütüne üye olma, örgüt propagandası yapma suçlarından kaydı bulunan Ercan Oğuz'un cep telefonunu el çabukluğu ile alarak delilleri örtbas etmeye çalışmıştı.

TERÖRE DESTEKTEN CEZA ALDILAR

2014 - 2019 yılları arasında 73 HDP'li Belediye Başkanı teröre destek dolayısıyla 152 yıl 258 ay 62 gün kesinleşen cezaları bulunuyor.

SİYASİLERDEN ATV HABER'E DESTEK

Her fırsatta terör örgütü PKK'nın savunuculuğuna soyunan HDP gerçeklerden rahatsız oldu. ATV'nin 12 Aralık tarihinde yayınladığı bir haberden rahatsız olan HDP "Ahlak ve etik dışı bir kurgu" iddiasıyla ATV Haber'i RTÜK'e şikayet etti. HDP'nin ATV Haber'i hedef almasına siyasilerden tepki geldi. AK Partili Cahit Özkan, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Refik Özen, MHP'li Yaşar Yıldırım, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu ,Yasin Öztürk ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici yaptığı açıklama ile ATV Haber'e destek olurken, CHP'li Sezgin Tarıkulu HDP'nin yanında yer aldı.