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    • 16.12.2020 19:57
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    'den 'lı teröristlerin cenazelerine gitmeyi sürdürecekleri açıklaması geldi! tepki gösterdi

    Grup Başkanvekili , kim ölürse olsün herkesin cenazesine gittiklerini ve gitmeye devam edeceklerini söyledi. Halka karşı sorumlulu olduklarını ifade eden Beştaş, 'nin de dağda ölenin de asker ailesinin de taziyelerine gittiklerini belirtti. Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da HDP'li Beştaş'a tepki gösterek, "Bir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Bu milletimizin örf ve adetine uygun değildir. Bu, millet-devlet kaynaşmasına vurulmuş en büyük darbedir. Teröriste meşruiyet sağlamaktır." dedi.

    AA
    Teröristlerin cenazelerine gitmeye devam edecekler!

    TBMM Genel Kurulunda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 6. maddesi görüşmelerinde AK Parti ile HDP milletvekilleri arasında tansiyon yükseldi.

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    "BU BÜTÇE TANK GÖRÜNCE KAÇIP EVE SIĞINANLARIN DEĞİL..."

    AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın, "Bu bütçe, ağızlarından tank palet lafını hiç düşürmeyip tank görünce kaçıp eve sığınanların değil, tankın üstüne korkusuzca yürüyenlerin bütçesidir. Bu bütçe, terörist cenazesine gidenlerin değil, evlat kaybedip 'vatan sağ olsun' diyen anaların bütçesidir." dedi.

    HDP'Lİ BEŞTAŞ: DAĞA GİDENLERİN CENAZESİNE GİDERİZ

    Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz" dedi.

    AK PARTİ: BU TERÖRİSTE MEŞRUİYET SAĞLAMAKTIR

    Beştaş'ın açıklamalarına tepki gösteren AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, teröristlerin cenazesine hiçbir milletvekilin katılmaması gerektiğini, bu cenazelere katılarak olayın şova dönüştürmesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

    Akbaşoğlu, "Bir teröristin cenazesine hiçbir milletvekili gidemez. Milletvekilleri kundaktaki bebeği katleden bir teröristin cenazisine gitmemelidir. Bu milletimizin örf ve adetine uygun değildir. Bu millet develet kaynaşmısına vurulmuş en büyük darbedir. Teröriste meşruiyet sağlamaktır. Bu anlayışı kınıyorum." diye konuştu.
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    Haberler Güncel HDP'den PKK'lı teröristlerin cenazelerine gitmeyi sürdürecekleri açıklaması geldi! AK Parti tepki gösterdi