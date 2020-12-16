Söz hakkı alarak kürsüden konuşma yapan HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş "Biz öldükten sonra ölenin hükmünün kalkacağını ve geride kalanların acısını kim olursa olsun paylaşacağımızı söyledik. Ölen kim olursa olsun; dağa giden ya da sivil bir insan. Biz bütün cenazelere gidiyoruz. Bütün cenazelere gideriz ve ailelerin acısının yanında oluruz" dedi.

AK PARTİ: BU TERÖRİSTE MEŞRUİYET SAĞLAMAKTIR