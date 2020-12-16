YAPTIRIMLAR BİZE VIZ GELİR TIRIS GİDER

Akbaşoğlu mili ve yerli tank olan Altay'ın terörle mücadele de önemli bir proje olduğunu ifade etti. ABD'nin yaptırım kararını eleştiren Akbaşoğlu, "Hiçbir yaptırım bizi milli hedeflerimizden alıkoyamaz. Hedeflerimize daha kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Yaptırımlar bize vız gelir tırıs gider" diye konuştu.

İŞTE KEMAL KILIÇDAROĞLU'NUN YALANLARI VE GERÇEKLER!

İDDİA: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın değerinin 20 milyar dolar olduğunu iddia etti.

GERÇEK: Türkiye'de bu değere ulaşan bir şirket olmadığı bildirildi.



İDDİA: Kemal Kılıçdaroğlu, Sakarya Arifiye Tank Palet Fabrikası'nın Katar Ordusu'na satıldığını öne sürdü ve "Sen kalkıyorsun Katar ordusuna satıyorsun" iddiasında bulundu.