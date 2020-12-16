YKS 2021 ne zaman? ÖSYM-YKS sınav tarihleri, müfredatı belli oldu mu?

2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?



ÖSYM 2021 sınav takvimini henüz yayınlamadı. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve iptal olan sınavların ilerleyen günlerde salgının gidişatına göre netleşeceği ve duyurulacağı tahmin ediliyor. 2021 sınav takvimi yayınlandığında gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.

Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor

YKS KONULARI NELER?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi. Bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu..