Aralık ayında yapılması beklenen ÖSYM sınavlarının ne zaman yapılacağı gündemde en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer alıyor. YKS 2021 ne zaman? ÖSYM-YKS sınav tarihleri, müfredatı belli oldu mu? Sorularının yanıtları haberimizde yer alıyor. Üniversite eğitimi almak isteyen kişilerin zorunlu olarak katıldığı sınavın detayları merak konusu oldu ve arama motorları üzerinden sıkça sorgulanıyor. Peki YKS 2021 hangi tarihte düzenlenecek, belli oldu mu? İşte tüm bilgiler…
2021 ÖSYM SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?
ÖSYM 2021 sınav takvimini henüz yayınlamadı. Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen ve iptal olan sınavların ilerleyen günlerde salgının gidişatına göre netleşeceği ve duyurulacağı tahmin ediliyor. 2021 sınav takvimi yayınlandığında gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 2021 etabı için henüz tarih bilgisi netleşmedi. 2020 yılında YKS 27-28 Haziran'da yapıldı.
Bu bilgiler ışığında 2021 YKS oturumlarının da haziran ayı içinde yapılacağı tahmin ediliyor
YKS KONULARI NELER?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 8. ve 12. sınıfların tüm müfredattan sorumlu olacaklarını açıkladı. Sınıf geçme ve sınav ve notların nasıl verileceği ile ilgili olarak da kısa süre sonra açıklama yapacaklarını bildirdi. Bu yıl 8. ve 12. sınıflar için tüm konulardan oluşan ders anlatım video kütüphanelerini hazırladıklarını, bu konuda şimdiye kadar olmadığı kadar soru örneklerin, içerikleri, hazırlık derslerini ve deneme sınavlarını yapacaklarını duyurdu..
Sınavlara hazırlanan 8. ve 12'nci sınıflar için bir müfredat düzenlemesi olup olmayacağına ilişkin soru üzerine Selçuk, "Bu sene öğrencilerimizin, müfredatın tamamından sorumlu olmasını ve ölçme değerlendirme açısından okullarda sınav yapılması konusunu gündeme getiriyoruz. Resmi açıklamayı yakında yapacağız. İlkokulda sınav yok, ortaokullar, liseler için yani mevzuatta sınav muhatabı olan bütün çocuklarımız için sınavlarımızı okullarda yapacağız." diye konuştu.
ÖSYM 2021 SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?
Cumhurbaşkanlığımızın Kovid-19 salgınının ülkemizde yayılmasının önlenmesine yönelik almış olduğu yeni tedbirler kapsamında, Başkanlığımızca 2020 Yılı ÖSYM Sınav Takviminde ilan edilmiş olan ALES/2, YÖKDİL/2, DUS, STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ile DHBT sınavları ileri bir tarihe ertelenmiştir.rulacağı tahmin ediliyor. 2021 sınav takvimi yayınlandığında gelişmeleri haberimizden öğrenebilirsiniz.
Söz konusu sınavların uygulanacağı tarihler, Kovid-19 salgını sürecinde konuya ilişkin alınacak kararlar çerçevesinde ve Sağlık Bakanlığının görüşleri doğrultusunda yeniden belirlenerek adayların ve kamuoyunun bilgisine sunulacaktır.