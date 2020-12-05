İşte tank palet fabrikasında ortaya atılan yalanlar ve gerçekler

Sakarya'daki tank palet fabrikasıyla ilgili ortaya atılan yalan iddialar tek tek çürütülmesine rağmen bu konu gündemde tutularak özellikle terörle mücadelede üstün başarı sağlayan silahlı kuvvetlere teçhizat sağlayan fabrikanın itibarı da hedef alınıyor. Sabah gazetesi yazarı Faruk Erdem A Haber'de katıldığı programda fabrikayla ilgili ortaya atılan iftiralar ve yalanların gerçeklerini anlattı.