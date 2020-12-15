



"Manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar"

İstanbul'dan getirilen hayvanların Gebze'ye bırakıldığı görüntüleri değerlendiren Büyükgöz, "Bu videoyu kendi sitelerine 20 Ekim'de yüklüyorlar, ancak bu video Haziran ayına ait. Yani sanki vaka yeni olmuş gibi gösteriyorlar ama kendi sayfalarında da yükledikleri tarih belli. Dolayısıyla bugünü kurtarmak, başka bir yerde cereyan eden bu hadiseyi perdelemek ve manipüle etmek için böyle bir çıkış yapmış durumdalar. Biz Gebze Belediyesi olarak, Gebze halkı olarak bu kadar hayvanı besleyen, tonlarca mama satın alan ve 4 bin 600 tane hayvanın her türlü bakım ve ihtiyacını karşılayan, bizzat onlarla 12 ay ilgilenen bir belediyenin ve şu anda da, yeni bir barınak ve rehabilitasyon merkezinin inşaatını da yapacağız.