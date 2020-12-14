GÖKSU: "İBB YÖNETİMİ 'İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ, SUYUNUZA KADAR UCUZLATACAĞIZ' SÖZÜNÜ VERDİ"

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da; "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" dedi.

"İBB YÖNETİMİ 1.5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM TALEBİNDE BULUNDU"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şunları söyledi:

"İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'su zammı' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdi."