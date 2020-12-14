İstanbul Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis oturumu bugün Fatih Yenikapı'da bulunan Avrasya Gösteri Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek.
Oturum öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu, İBB yönetiminin suya yüzde 40 zam yapılmasını talep ettiğini söyledi.
Dün, "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor.— Mehmet Tevfik GÖKSU (@mt_goksu) December 14, 2020
Göksu, mesajında "Dün, "İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız" sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık %40 su zammı ile geliyor" dedi.
KABAHASANOĞLU: "İBB, HIZLA 25 YIL ÖNCEKİ CHP DÖNEMİNE DÖNÜYOR"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; "İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdiğini söyledi ve "İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor" dedi.
GÖKSU: "İBB YÖNETİMİ 'İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ, SUYUNUZA KADAR UCUZLATACAĞIZ' SÖZÜNÜ VERDİ"
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da; "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" dedi.
"İBB YÖNETİMİ 1.5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM TALEBİNDE BULUNDU"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şunları söyledi:
"İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'su zammı' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdi."
"İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; Kasım 2019'da ortalama yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de ortalama yüzde 35 zam teklifi getirdi. Son olarak 14 Aralık (bugün) yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz olağanüstü toplantıya çağrılıyor."
"İBB YÖNETİMİ BÜTÇENİN YÜZDE 75'İ BORÇLANDIRDI"
"Seçimlerden önce 'İsraf var, İstanbul'un kaynakları kendine yeter' diyen İBB Başkanı, 1,5 yılda iBB'yi 20 milyar lira yani bütçenin yüzde 75'i kadar borçlandırdı. Popülist hareketlerinin faturasını da sürekli zamlarla millete kesiyor. İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor."