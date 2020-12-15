EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM-EKPSS sınav sonucu sorgulama ekranı!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) 15 Kasım'da 10:15'te başlamıştı ve adaylar 60 soruyu cevaplamak için çabalamıştı. İstediği devlet kurumlarında memur olma hayali kuran engelli vatandaşların gözü kulağı ÖSYM'den gelecek sonuç açıklamasına çevrildi. Peki EKPSS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merakla araştırılan ÖSYM-EKPSS sınav sonucu sorgulama ekranı…
EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sınav sonuçları 17 Aralık 2020 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar, sınav ve yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç bilgilerinde adayların testlere verdikleri doğru ve yanlış cevap sayıları ve puanları yer alacaktır. İnternet sayfasında ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.
"Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmelik" ile buna bağlı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan "Protokol" hükümlerine göre ÖSYM tarafından hazırlanan , EKPSS, başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi adımlarından oluşan sınav sistemidir.