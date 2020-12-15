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    • 15.12.2020 20:23
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    koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19 salgınında son durum

    Son dakika haberi... , yeni tip koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu. Türkiye'de son 24 saatte 32.102 vaka tespit edildi, 235 kişi hayatını kaybetti.

    Koronavirüste son durum

    Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.

    Türkiye'de son 24 saatte 32.102 vaka tespit edildi, 235 kişi hayatını kaybetti.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;

    Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.


    14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

    TEST SAYISI: 204.289

    VAKA SAYISI: 29.617

    HASTA SAYISI: 5.064

    VEFAT SAYISI: 229

    İYİLEŞEN SAYISI: 28.164

    TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345

    TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944

    AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

    12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    1 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU

    Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
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    Haberler Güncel Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 15 Aralık koronavirüs vaka sayılarını duyurdu | Kovid-19 salgınında son durum