Sağlık Bakanlığı, 15 Aralık koronavirüs vaka, hasta ve vefat sayılarını duyurdu.
Türkiye'de son 24 saatte 32.102 vaka tespit edildi, 235 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklaması şu şekilde;
Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.
14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ
TEST SAYISI: 204.289
VAKA SAYISI: 29.617
HASTA SAYISI: 5.064
VEFAT SAYISI: 229
İYİLEŞEN SAYISI: 28.164
TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345
TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944
AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.
12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
10 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
9 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
8 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
7 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
6 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
5 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
4 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
3 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
2 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU