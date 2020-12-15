

14 ARALIK KORONAVİRÜS VERİLERİ

TEST SAYISI: 204.289



VAKA SAYISI: 29.617



HASTA SAYISI: 5.064



VEFAT SAYISI: 229



İYİLEŞEN SAYISI: 28.164



TOPLAM VAKA SAYISI: 1.866.345



TOPLAM İYİLEŞEN SAYISI: 1.631.944

AĞIR HASTA SAYISI 6.000'E YAKLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 5.064 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı 6.000'e yaklaştı. Hastane yükümüz halen çok yüksek. Kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım. Kısıtlamaların etkisini yakında daha belirgin göreceğiz.

12 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU