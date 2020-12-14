Son dakika haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde olağanüstü toplanan İSKİ Genel Kurul toplantısında İSKİ'nin farklı kademelerde yüzde 39 oranında zam öngören teklifi tekrar görüşülerek reddedildi. AK Parti Grubunun yüzde 6.84'lük teklifi kabul edildi.
25 YIL ÖNCEKİ CHP!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu; İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdiğini söyledi ve "İBB, hızla 25 yıl önceki CHP dönemine dönüyor" dedi..
GÖKSU: İBB YÖNETİMİ 'İSTANBUL'DA HAYATI UCUZLATACAĞIZ, SUYUNUZA KADAR UCUZLATACAĞIZ' SÖZÜNÜ VERDİ
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu da; "Dün, 'İstanbul'da hayatı ucuzlatacağız, suyunuza kadar ucuzlatacağız' sözünü veren İBB yönetimi bugün İBB Meclisine yaklaşık yüzde 40 su zammı ile geliyor" dedi.
"İBB YÖNETİMİ 1.5 YILDA SUYA 4 KEZ ZAM TALEBİNDE BULUNDU"
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Sadullah Kabahasanoğlu şunları söyledi:
"İSKİ Genel Kurulu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından 'su zammı' gündemiyle 'Olağanüstü Toplantı'ya çağrıldı. Mayıs-2019 'asgari ücrete yapılan zam oranını geçmemek üzere yılda bir kez' fiyat güncelleyeceğini beyan eden İBB Yönetimi 1.5 yılda 4 kez zam talebi getirdi."
"İBB Yönetimi 1,5 yılda 4. kez zam teklifi getiriyor; Kasım 2019'da ortalama yüzde 80, Temmuz 2020'de yüzde 40, Kasım 2020'de ortalama yüzde 35 zam teklifi getirdi. Son olarak 14 Aralık (bugün) yine zam talebi ile İSKİ Genel Kurulumuz olağanüstü toplantıya çağrılıyor."