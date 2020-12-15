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    • 16.12.2020 04:03
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    'da teröre gece darbesi! 'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı

    'da teröre gece darbesi vuruldu. 'a yönelik çeşitli adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere 'ne götürüldü.

    DHA
    İstanbul'da teröre gece darbesi

    İstanbul'da teröre gece darbesi vuruldu. DEAŞ'a yönelik çeşitli adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Operasyona özel tim polisleri de katıldı.

    Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.

    Operasyon düzenlenen adreste yakalanan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

    Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
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    Haberler Güncel İstanbul'da teröre gece darbesi! DEAŞ'a yönelik operasyonda çok sayıda gözaltı