İstanbul'da teröre gece darbesi vuruldu. DEAŞ'a yönelik çeşitli adreslere yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Operasyona özel tim polisleri de katıldı.
Operasyon kapsamında Küçükçekmece'de bulunan bir binanın ikinci katına da giren polis ekipleri içeride arama yaptı.
Operasyon düzenlenen adreste yakalanan 2 şüphelinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüheliler sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.