Amerika Birleşik Devletleri geçtiğimiz gün skandal bir karara imza atarak Türkiye'ye yönelik yaptırım kararı aldı. Yaptırım kararının ardından Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "ABD'nin Türkiye'ye karşı tek taraflı yaptırımlar içeren kararını kınıyor ve reddediyoruz. ABD'yi bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz." denildi.

A Haber ekranlarında yayınlanan Memleket Meselesi programında konuya ilişkin konuşan Siyasetçi - Yazar Mehmet Metiner, "Bu 15 Temmuz'da başaramadıklarını S-400 bahanesi üzerinden başarma girişimidir." yorumunda bulundu.

"KİMSE TÜRKİYE'YE AYAR ÇEKMEYE ÇALIŞMASIN"

S-400 bahanedir. Kimse S-400'ler bahanesi üzerinden Türkiye'ye ayar çekmeye çalışmasın. Öyle Amerika, Türkiye'ye ayar çekebilecek bir ülke değildir. Haddini bilmek zorundadır. Biz NATO'nun üyesiyiz. Amerika da NATO'nun üyesidir.

Evet, fiilen NATO'nun patrondur ama hiç değilse NATO üzerinden bizimle konuşabilirler. NATO üyesi olan Yunanistan'da S-300 füzeleri var. Bu 15 Temmuz'da başaramadıklarını S-400 bahanesi üzerinden başarma girişimidir. Öyle gidip ABD'yi ikna etmek mecburiyetinde değiliz.

BAŞKAN ERDOĞAN İKTİDARINA KARŞI BİR HAMLE

'Efendim Patriot'ları istedik vermediler, biz başka yerden aldık, bizi cezalandırmaya kalkışıyorlar.' Siz kimsiniz. Amerika kim ki bizi cezalandırsın. Bu bir hamaset dili değil. Hamaset dili olarak da değerlendirenlerin canı cehenneme. Ben (Türkiye) istediğim yerden istediğim silahı alırım. Bunun için Amerikan'nın onayına ihtiyacım yok, icazetine de ihtiyacım yok.

ABD, Türkiye'yi kaybetmek istemiyorsa kendi konumunu ayarlamak zorundadır. Türkiye kendini ABD'ye göre konumlandıracak bir ülke olmaktan çoktan çıkmıştır. Zaten bu yüzden 15 Temmuz'da (FETÖ'nün darbe girişimi) Erdoğan iktidarı alaşağı edilmek istendi. Siz zannediyor musunuz ki bu bir darbe girişimiydi? O bir planın parçasıydı. Bizim koruduğumuz sınırlar Türkiye'nin sınırlarıdır evet ama Avrupa Birliği'nin sınırlarıdır, NATO'nun sınırlarıdır.