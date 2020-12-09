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    • 09.12.2020 17:19
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    Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. tarafından görevden alındı

    Son dakika haberi... Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden taburcu edilen Başkanı , Genel Başkanı 'na rest çekti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. , başkan Böcek tarafından görevden alındı.

    Sabah
    Böcek KK'ya resti çekti!

    Başkanı 'in hastalığı döneminde Dr. , Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu tarafından genel sekreter yardımcılığı görevine getirilmişti. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, önceki gün makamına oturmasının ardından Karakuş'un görevine son verdi. Karakuş'un Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili 'in dayısı olduğu bildirildi. Başkan Böcek'in görevinden aldığı Karakuş'un kızının ise Onursal Adıgüzel'in resmi danışmanı olarak hizmet verdiği öğrenildi.

    2 AY YOĞUN BAKIMDA KALDI
    Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuştu. 2 ayı aşkın yoğun bakımda yatan Böcek, 3 Aralık'ta taburcu edilmişti.

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    Haberler Güncel Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Genel Sekreter Yardımcılığı'na atanan Dr. Hüseyin Karakuş Muhittin Böcek tarafından görevden alındı