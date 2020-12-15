Her engelleme Türkiye için daha fazla millileşme, daha fazla yerlileşme demek. Son 50 yıldır her adımda böyle oldu, yine böyle olacak." dedi.

"EN GÜZEL CEVAP ÜRETMEYE DEVAM ETMEK"

KOBİ düzeyindeki 269 firmanın çatı kuruluşu OSTİM Savunma ve Havacılık Kümelenmesi Derneği (OSSA) de karara tepki gösterdi. OSSA Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Ertuğ, yaptırımların geçmişte olduğu gibi bugün de Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) önderliğinde Türkiye'nin savunma sanayisi alanında küresel bir aktör olma yolunda attığı adımları daha da sağlamlaştıracağını söyledi.