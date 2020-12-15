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    • 15.12.2020 Gazete
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    ABD’ye yaptırım resti: Reddediyoruz

    ABD , alınması nedeniyle 'ye yönelik yaptırım açıkladı.

    ABD’ye yaptırım resti: Reddediyoruz

    ABD , alınması nedeniyle 'ye yönelik yaptırım açıkladı.

    Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alan yaptırımlara göre, ABD'den ihracat lisansı ve kredi alınamayacak.


    Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayindeki hedeflerine ulaşmak için adımlarını atmaya devam edecek" dedi. Dışişleri de "Kararı kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Bakanı Lavrov da "Bu uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.

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