ABD’ye yaptırım resti: Reddediyoruz

ABD Hazine Bakanlığı, S-400 hava ve füze savunma sistemlerinin alınması nedeniyle Türkiye'ye yönelik yaptırım açıkladı.
Savunma Sanayii Başkanlığı ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'i hedef alan yaptırımlara göre, ABD'den ihracat lisansı ve kredi alınamayacak.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Türkiye, savunma sanayindeki hedeflerine ulaşmak için adımlarını atmaya devam edecek" dedi. Dışişleri de "Kararı kınıyor ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı. Rus Dışişleri Bakanı Lavrov da "Bu uluslararası hukuka karşı kibirli tutumunun bir başka tezahürüdür" dedi.