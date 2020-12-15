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    • 15.12.2020 14:51
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    'da kenevir yetiştirilen eve operasyon! Hepsi ele geçirildi

    'da, evinde kenevir yetiştirip ticareti yaptığı tespit edilen A.R.S., polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Evdeki aramada , maddesi ve 735 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

    Kenevir yetiştirilen eve operasyon! Hepsi ele geçirildi

    'da, evinde kenevir yetiştirip ticareti yaptığı tespit edilen A.R.S., polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alındı. Evdeki aramada , maddesi ve 735 gram bonzai maddesi ele geçirildi.



    Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güzeloba Mahallesi'ndeki bir evde kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Polis ekiplerince, belirlenen adresteki eve düzenlenen operasyonda, hassas burunlu köpekle yapılan aramalarda, daralı 400 gram skunk esrar, 735 gram bonzai ve 10 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken, A.R.S. gözaltına alındı.

    Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan A.R.S, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak veya sağlamak' suçundan çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklandı.

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    Haberler Güncel Antalya'da kenevir yetiştirilen eve operasyon! Hepsi ele geçirildi