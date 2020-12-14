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    • 14.12.2020 09:08
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    : Bakanlıktan " sı" açıklaması: Toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı

    haberi... İçişleri Bakanlığı: 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00’den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’e kadar sına uymayan toplam 39 bin 146 kişiye 1593 sayılı ve ’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

    İşte kısıtlamanın bilançosu

    Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:


    Covid-19 salgını ile mücadelede toplumsal ve bireysel sağlığımızın korunmasına yönelik olarak uyguladığımız sına devam edilmektedir.

    Bu kapsamda; hafta içi 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu ise Cuma akşamı saat 21.00'den Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlanmıştır. İkincisini uyguladığımız sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlarımız büyük oranda uyum sağlamıştır. Kısıtlama kararına uymayan vatandaşlarımıza ise idari ya da adli işlem uygulanmıştır.

    7 Aralık Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21.00 ila 05.00 saatleri arasında, hafta sonu 11 Aralık Cuma akşamı saat 21.00'den 14 Aralık Pazartesi günü saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan toplam *39 bin 146* kişiye 1593 sayılı ve 'nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır.

    Koronavirüsle mücadelede alınan tedbirler, yapılan sıkı denetimler, rakamlara olumlu yansımaya başlamıştır. Ancak virüs ile mücadele henüz bitmiş değildir. Rehavete kapılmadan, temizlik, maske ve mesafe başta olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz.

    Aziz milletimize; tüm bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakârlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.

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    Haberler Güncel Son dakika: Bakanlıktan "sokağa çıkma kısıtlaması" açıklaması: Toplam 39 bin 146 kişiye adli ya da idari işlem yapıldı