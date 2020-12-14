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    • 14.12.2020 08:57
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    56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 'nde yoğunluğu ( yol durumu)

    Son dakika haberi... Hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından 'da ilk iş günü sabah saatlerinde yoğunluğu yaşandı. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

    İHA

    İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs salgını tedbirleri kapsamında 81 ilde ilan edilen ve hafta sonu 2'inci kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bugün saat 05.00 itibariyle sona erdi. Kısıtlamanın sona ermesinin ardından 'nde sabah saatlerinden itibaren iki yönlü yoğunluğu yaşandı.

    () trafik yoğunluk haritasına göre trafik yoğunluğu yüzde 55'i gördü. Sabah saatlerinde iş yerlerine gitmek isteyen vatandaşlar, araçlarında ve trafik akışında yoğunluk oluşturdu.

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    Haberler Yaşam 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sonrası 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde trafik yoğunluğu (İstanbul yol durumu)