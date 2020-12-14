Engin Ardıç'ın dikkat çeken köşe yazısı şöyle:



Gene bir araştırma yapılmış, "Türkiye'nin en önemli sorunu nedir" sorusuna cevap aranmış.

Yapan, Optimar adında bir şirket.

"Necidir", yani iktidardan yana mıdır muhalefetten yana mıdır bilmem.

Katılanların yüzde 35.3'ü "ekonomi" demiş.

Demek ki halkın yarısından fazlası ekonomik sıkıntıyı kendine fazla dert etmiyor. Sıkıntı var olmasına var da iddia edildiği gibi korkunç boyutlarda değil.

Çöp tenekelerinden yiyecekleri ancak kimsesiz sokak köpekleri için topluyorlar.

"Korona" diyenler yüzde 29.9...

Yarısı bile değil, üçte birinden bile az.

Demek ki "benden büyük mü" yaklaşımı geçerliliğini koruyor...

"İşsizlik" diyenler yüzde 10.5..

Ama sen de muhalif basını hiç dinlemiyorsun aziz halkım, adamlar yırtınıyorlar "öldük bittik mahvolduk" diye, sen hayır diyorsun.

Yüzde 8.3 "terör" demiş. PKK geriletildikçe bunu da iplemiyorlar.

Yüzde 5.2 "eğitim" demiş.

Şimdi sıkı durun:

"Demokrasi" diyenler hepi topu yüzde 2.4...

***

Halkın yüzde 98'i bir "demokrasi sorunu" yaşamıyor.

"Suriyeliler'i" de Kemalist faşistlerimiz kadar dert etmiyorlar, bunları en önemli sorun olarak görenlerin oranı yalnızca yüzde 0.8...

Muhalefet çok üzülmüştür.

"Eski Marksist yeni liberal" vatandaşlar da.

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