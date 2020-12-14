Çalışmalar her zaman için hem üreticilerimizin hem de ihracatçılarımız için devam etmektedir. İhracata giden ürünlerimizdeki amacımız, güvenilir ürünler yetiştirmektir. Bunu da Manisalı üreticilerimiz ve ihracatçılarımız iyi bir şekilde başarıyor" diye konuştu.