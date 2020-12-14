"Günümüzün önemli bir zaman dilimini paylaştığımız ortak yaşam alanlarımızda misafirlerimizin, iş ortaklarımızın, çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz kabul edildiğinden; her zaman olduğu gibi hijyen seviyesi maksimuma çıkartılmış, tedbirler doğrultusunda girişlerde HES kodu sorgulaması uygulamasına geçilmiş ve en üst düzeyde temizlik ve dezenfektasyon çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

"Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yapılan iş birliği protokolü doğrultusunda alışveriş merkezlerimiz 'Güvenli Alışveriş Merkezi Sertifikası' almaktadır. Bu haliyle alışveriş merkezlerimiz kurumsal ve mekânsal anlamında en güvenli alanlar olarak misafirlerimize sağlıklı hizmet sunmaya, tedarik zincirinin en güvenli halkalarının başında gelmeye devam etmektedir.