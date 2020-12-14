19.12.2020: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

20.12.2020: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.