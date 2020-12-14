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    • 14.12.2020 13:03
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    elebaşı mahrem imamları Pensilvanya'dan uzaklaştırmış! 6 milyon dolarlık ödeme ifşa oldu

    'in mahrem imamlarla yapılan görüşmelerinin yer aldığı dosyada kendisinin Pennsylvania'dan gidecek başka bir yeri olmadığını söylemesi üzerine, Gülen'in hakkında olumsuz bir algı oluşmaması için mahrem imamların Pennsylvania'dan uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi. Öte yandan örgüt tarafından mahrem yapılara yıllık ortalama 4-6 milyon dolar para gönderildiği ortaya çıktı.

    Sabah
    6 milyon dolarlık ödeme ifşa oldu

    15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında silahlı terör örgütünün mahrem yapılanmalarında toplanan paraların ve emniyet mahrem imamlar ile abilere gönderildiği tespit edildi. Soruşturma dosyaları detaylarında örgüt kontrolünde faaliyet yürüten STK, avukatlık bürosu, danışmanlık firması gibi yerlere ödemeler yapıldığı belirlendi.

    YILLIK 6 MİLYON DOLAR ÖDEME
    KHK ile ihraç edilen, tutuklu bulunan veya gaybubet evlerinde saklanan FETÖ silahlı terör örgütü mahrem abileri veya ailelerine 2019 yılı itibariyle her ay 2 bin 500 lira ödeme yapıldığı tespit edildi. Örgüt tarafından mahrem yapılara yıllık ortalama 4-6 milyon dolar para gönderildiği ortaya çıktı. Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre, yurtdışına kaçan mahrem yapılanma içerisinde bulunan bazı isimlere ise yaklaşık 1 milyon Dolar ödeme yapıldı.

    DARBE SONRASINDA MAHREM İMAMLARI SATTI
    FETÖ'nün mahrem imamlarının örgüt mensupları ile gizli haberleşme programı üzerinden yaptığı görüşmelere yer verilen dosyada darbe sonrasında çok sayıda mahrem imamın Pennsylvania'da olduğu ve bu durumdan rahatız olduğuna yer verildi. Fetullah Gülen'in mahrem imamlarla yapılan görüşmelerinin yer aldığı dosyada kendisinin Pennsylvania'dan gidecek başka bir yeri olmadığını söylemesi üzerine, Gülen'in hakkında olumsuz bir algı oluşmaması için mahrem imamların Pennsylvania'dan uzaklaştırıldığı bilgisine yer verildi.

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