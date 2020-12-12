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    • 12.12.2020 10:20
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    : ’de operasyonu: Gözaltına alınan 278 şüphelinin 116’sı tutuklandı

    haberi... merkezli 50 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün () Türk Silahlı Kuvvetleri () yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltı kararı verilen 295’i muvazzaf 304 kişiden gözaltına alınan 278 şüphelinin 116’sı tutuklandı. 10 şüpheli hakkında Covid-19 tespiti, 2’si hakkında diğer sağlık nedenleri, 2’si hakkında operasyonun hemen öncesi işlem gördüklerinden gözaltı kararları iptal edilirken, 12 şüphelinin firari durumda olduğu, firari şüphelilerden 3’ünün de yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

    İHA
    İzmir’de FETÖ'ye çok ağır darbe! Hepsi yakalandı

    Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'nün içerisindeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü veya büfe telefonlarından örgütün "mahrem imamları" olarak nitelendirilen terör örgütü yöneticileriyle görüştükleri öne sürülen ve 8 Aralık'ta operasyon düzenlenen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.



    Operasyonda gözaltına alınan 278 şüpheliden 41'i emniyetteki ifadelerinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma talebiyle örgütsel işleyiş ve mensupları hakkında faydalı nitelikte beyanda bulundukları değerlendirilerek serbest bırakıldı. 2 şüpheli sonradan değişen delil durumuna göre, 1 şüpheli mükerrer işlem nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakılırken, işlemleri tamamlanıp istemiyle sulh ceza hakimliklerine sevk edilen 234 şüpheliden 116'sı tutuklandı. 118 şüpheli tedbirinin yeterli görülmesi, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmaları ve diğer nedenlerle adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İtirafçı sayısı ise 60 olarak belirtildi.

    10 şüpheli hakkında Covid-19 tespiti, 2'si hakkında diğer sağlık nedenleri, 2'si hakkında operasyonun hemen öncesi işlem gördüklerinden gözaltı kararları iptal edilirken, 12 şüphelinin firari durumda olduğu, firari şüphelilerden 3'ünün de yurtdışında bulunduğu öğrenildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: İzmir’de FETÖ operasyonu: Gözaltına alınan 278 şüphelinin 116’sı tutuklandı