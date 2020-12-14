Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Tam Güneş tutulması, Güneş diskinin Ay tarafından tamamen kapatılması sonucu oluşur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma çeşitlerine göre bilim adına çok daha önemli bir yere sahiptir.

Çünkü birkaç dakika boyunca Güneş'in Ay tarafından kapatılmasıyla gözlemcilerin dış tabakalar veya koronanın fiziği hakkında birçok inceleme yapması da mümkündür.