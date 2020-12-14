Güneş tutulması ne zaman saat kaçta? Güneş tutulması Türkiye’den izlenebilecek mi?

2020 yılının son tutulması Güneş'te gerçekleşiyor. Güneş tutulması ne zaman saat kaça sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi? Güneş tutulması, Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi ve dolayısıyla Ay'ın Güneş'i kısmen ya da tümüyle örtmesi sonucunda gözlemlenen doğa olayıdır. Bu harika doğa olayını izlemek isteyenler güneş tutulması Türkiye'den izlenebilecek mi sorusuna yanıt arıyor.
GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?
Tam Güneş Tutulması Güney Amerika, Antarktika, Pasifik Okyanusu, Atlantik Okyanusu'nun güneyi ve Afrika'nın güneydoğusundan izlenebilecek. Tutulmanın tam olarak görülebileceği tek kara parçası ise Güney Amerika. Güney Amerika'da da Arjantin olacak.
TAM GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Tam Güneş tutulması, Güneş diskinin Ay tarafından tamamen kapatılması sonucu oluşur. Tam Güneş tutulması diğer tutulma çeşitlerine göre bilim adına çok daha önemli bir yere sahiptir.
Çünkü birkaç dakika boyunca Güneş'in Ay tarafından kapatılmasıyla gözlemcilerin dış tabakalar veya koronanın fiziği hakkında birçok inceleme yapması da mümkündür.
HALKALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Halkalı Güneş tutulmasında aslında güneş ve ay aynı hizadadır fakat Ay, Güneş'ten daha küçük görünür. Böyle durumlarda oluşan görüntü halkaya ya da yüzüğe benzetilir.