



Gözümüzün önünde ağır şekilde hastalanan hatta kaybettiğimiz yakınlarımızın olduğu bir salgında aşı konusunda tereddüt oluşturabilecek komplo teorilerine anlam veremiyorum. Sonuçta dünyanın dört bir yanından bilim insanları aylardır insanlığı bu salgından kurtarabilmek için var gücüyle çalışıyor.



Aşı çalışmalarının tamamı, ülkemizdekiler de dahil olmak üzere, bilimsel kurallara uygun bir şekilde yürütülmektedir. Bu çalışmalar DSÖ'nün belirlediği normlar çerçevesinde belirli standartlara ve çok sıkı denetim kurallarına tabidir.



Çin merkezli biyoteknoloji firması, domuz gribi aşısının dünyadaki ilk üreticisi olan, bunun dışında hepatit A, influenza, çocuk felci, zatürre, su çiçeği gibi aşıları yıllardır üreten ve yetkinliğini kanıtlamış bir firmadır.











Prof. Topaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın pandemi ile mücadelede ne kadar etkin bir rol üstlendiğine çok yakından şahit olan bir görevde bulunuyorum. Aşı konusundaki kararlılığını da kamuoyu ile paylaştı zaten" diye konuştu.









GÖZLER KABİNE'DE

Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni toplayacak. Coronavirüs ile son durumun değerlendirileceği toplantıda, kira yardımları ele alınacak. 4 Ocak'ta açılması öngörülen okulların durumu değerlendirilecek.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN