16 AŞI ÇALIŞMAMIZ VAR, İKİSİ İLK AŞAMAYI GEÇTİ: TARİH 25 ARALIK

Bakan Koca'nın açıklamaları içerisinde çarpıcı bilgiler yer aldı. Koca koronavirüs aşısına ilişkin olarak "Dünyaya paralel olarak ülkemizde de kovid-19 ile ilgili 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi, klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Faz 2 çalışmasına ise 12 gün sonra 25 Aralık'ta başlanacaktır" dedi.

NİSAN'DA DİREKT KULLANIM BAŞLAYACAK

Kendi aşı çalışmalarımız bir yana, dünyada etkisi ve güvenliği kanıtlanmış aşılara en erken sürede erişebilmenin gayreti içindeyiz. Yerli aşımızı da nisan ayında başarıyla yapacağımızı ümit ediyorum.