"TÜRKİYE BİZİ HAFTANİN'DEN TUNCELİ'YE KADAR İMHA ETTİ"

Özellikle operasyonlara ilişkin Haftanin bölgesinden Tunceli'ye kadar çok sıkıştıklarını ve yok edildiklerini belirten Karayılan "Haftanin'den Tunceli'ye kadar kapsamlı ciddi imha operasyonları oldu. Bu yıla genel olarak baktığımızda nitelik olarak çok ağır kayıplar verdik. Özellikle Botan ve Dersim saha komutanlarımızı koruyamadık. Bu bizim için büyük bir eksikliktir. Halen bizim tarzımızın çok zayıf olduğunu görüyorum" dedi.