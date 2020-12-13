DEĞERLENDİRME YAPILIYOR

Bu değerlendirmeyi ilgili kurumlarla yapıyoruz. Anasınıfından lise sona kadar her bir öğrencimizi günlük olarak takip edebiliyoruz. Önümüzdeki hafta kabine toplantısında değerlendirilecek. Bu tür kararları almak tamamen veriye bakmak gerekliliği doğuruyor. Sadece sayılarla ilgili de değil toplumsal davranışla ilgili farklı parametrelerle ilgili. Sadece vaka sayısına bakarak okulların açılıp açılmamasına karar verilmiyor.

4 Ocak bizim için umut vaad eden bir tarih açıklamasında ifade etmek istediğim, okulların bir an önce açılması yönünde bir talebim var. Tüm bunlara baktığımda 4 Ocak iyimser bir tahmin.