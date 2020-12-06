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    • 07.12.2020 06:33
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    SON DAKİKA: 'da güvenlik güçlerinin ikna ettiği 'lı kadın terörist teslim oldu

    Son dakika haberine göre, 2014 yılında 14 yaşında iken terör örgütü 'ya katılan ve hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan aranma kaydı bulunan bir kadın terörist teslim oldu. Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, örgüt mensubunun 'ın Müdürlüğüne teslim edildiği belirtildi.

    AA
    PKK'lı kadın terörist teslim oldu

    İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ikna çalışması sonucu terör örgütü 'ya 14 yaşında katılan kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.

    Emniyetten yapılan açıklamada, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırılarak PKK/ silahlı terör örgütüne katılan kadın terörist ile irtibata geçildiği ve teslim olmaya ikna edildiği belirtildi.

    Örgütten kaçan kadın teröristin 'ta teslim olduktan sonra Batman'a getirilerek ailesi ile buluşturulduğu aktarılan açıklamada, "Teslim olan kadın örgüt mensubu gerekli adli tahkikat yapılmak üzere Silvan İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir." denildi.

    Kadın teröristin ilk ifadelerine de yer verilen açıklamada, 14 yaşındayken çeşitli vaatlerle kandırıldığı, örgüt hakkında anlatılanlar ile dağdaki yaşamın aynı olmadığını söylediği bildirildi.

    Açıklamada kadın teröristin ifadeleri ile ilgili şu cümlelere yer verildi:

    "Örgüt içerisinden kaçmaya karar verdiğini ancak baskı nedeniyle harekete geçemediğini, zor koşullar altında kaçmayı başararak Batman Emniyet Müdürlüğü aracılığıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu, kendisi gibi terör örgütünden kaçma arayışında olan birçok örgüt mensubu olduğunu, bu arayış içerisin de olanların korkmamaları gerektiğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendisini çok sıcak karşıladığını, emperyalist devletlerin veya güçlerin maşası olarak kullanıldıklarını bu sebeple ailelerin çocuklarına sahip çıkmaları gerektiğini beyan etmiştir."

    Teröristin emniyetteki işlemleri sürüyor.



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