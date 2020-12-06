Bir internet sitesine verdiği röportajda Türkiye'nin sınırları içinde ve dışında düzenlediği başarılı operasyonların ardından örgütte meydana gelen paniği anlatan Murat Karayılan, "Şu an her yerde operasyon var. Haftanin semalarında sürekli bir biçimde aşağı yukarı 10 keşif uçağı dolaşıyor. Bu biçimde yoğun bir teknik kullanılıyor..." diyerek, örgütün Türk güvenlik güçleri karşısında yaşadığı korku ve hezimeti aktardı.

Karayılan, Türkiye'nin teslim olanların sayısına dair yaptığı açıklamalardan dolayı güçlü bir psikolojik savaşa maruz kaldıklarını itiraf ederek, "Hep açıklama yapıyorlar. 'Bilmem kaç kişi teslim oldu.' diye." sözleriyle örgütün çözülme sürecine girmesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.