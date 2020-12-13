Koronavirüs ile mücadele kapsamında 81 ilde hafta sonu tüm gün, hafta içi ise belirlenen saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Bu noktada vatandaşlar seyahat için de bir kısıtlama getirilip getirilmediğini merak ederek arama motorlar üzerinden sıklıkla araştırma yapıyor. Peki sokağa çıkma yasağı saatlerinde ve diğer saatlerde seyahat etmek mümkün mü? Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasak mı? İl dışına çıkmak serbest mi? Sorularının yanıtlarını haberimizde bulabilirsiniz.
ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?
Seyahat kısıtlaması da bu hafta devam edilecek yasaklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ilanında seyahat yasak ve izinlerine ilişkin şu uyarılar yer aldı: "Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılabilecek seyahatler (otobüs, uçak tren, gemi vb. araçlarla) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler şeklinde düzenlenmiştir"
Bu kapsam dışında kalan vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmesi de yasak olacak.
KİMLER MUAF?
Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde Bakanlığımıza ait e-Başvuru ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.