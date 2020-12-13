Şehirler arası seyahat yasağı var mı? Özel araçla seyahat yasak mı? İl dışına çıkmak serbest mi?

ŞEHİRLERARASI YOLCULUK YASAK MI?

Seyahat kısıtlaması da bu hafta devam edilecek yasaklar arasında yer aldı. İçişleri Bakanlığı'nın yayınladığı genelge ilanında seyahat yasak ve izinlerine ilişkin şu uyarılar yer aldı: "Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarında yapılabilecek seyahatler (otobüs, uçak tren, gemi vb. araçlarla) görevli olanlar ile bu toplu ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ibraz ederek belgeleyenler şeklinde düzenlenmiştir"

Bu kapsam dışında kalan vatandaşların sokağa çıkma yasağı saatlerinde seyahat etmesi de yasak olacak.

KİMLER MUAF?



Ancak; Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,