Vefa Salman, yıpranan İstanbul Caddesi'nde onarım yapılmasından rahatsız oldu ve "Asfalt yapacağına atıyorum İstanbul Caddesi. İstanbul Caddesi zaten asfalt.. Bu zaruri ihtiyaç değil. Yani göz boyamak ve şov yapmak için laf olsun diye asfalt dökmek bana göre kente haksızlık ve ihanet.." iddiasında bulundu.