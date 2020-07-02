Yalova Belediyesi'nde "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan ve İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alınan CHP'li Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman sanık oldu.

İDDİANAMEDE; VEFA SALMAN 1 NUMARALI SANIK.. ZİMMET SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

İddianamede; Vefa Salman'ın "zimmet" suçunu işlediği ifade edildi. İddianamede; Vefa Salman'ın; Türk Ceza Kanunu'nun 251/1 maddesi delaletiyle 247/1-2, 43/1, 53 maddelerinden yargılanacağı ifade edildi.





34 SANIK YARGILANACAK

İddianamede; Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatılan ve tutuklu yargılanan Yalova Eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in de bulunduğu 34 sanık yer alıyor. Halit Güleç de, İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmıştı.

İddianamede; Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü Harcama Belgeleri ve Ödeme Evrakları Sorumlusu Reşat Elgin, Yalova Belediyesi Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, Yalova Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç'in sekreteri Bahar Taşkömür de sanık olarak yer aldı. Sanıkların, Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacağı bildirildi.





VEFA SALMAN'IN "İHALEYE FESAT KARIŞTIRMAK VE ZİMMET" SUÇUNU İŞLEDİĞİ İFADE EDİLİYOR

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı; Yalova Belediyesi'nin kasasından 30 milyon lira kaçırılarak yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ve tutuklu bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da; Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman hakkında "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.



KENAN KIRAN/SABAH