Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Yaşam
    • 25.06.2020 15:13
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.06.2020 15:14
    ABONE OL

    'li 'ın görevden alındığı Belediye Başkanlığı'nın girişine, " alan da, veren de mel'undur" i yazıldı

    İçişleri Bakanlığı’nca ‘ihaleye fesat karıştırmak’ ve ‘zimmet’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında Belediye Başkanı görevden uzaklaştırılmıştı. Salman’ın yerine Belediye Başkan Vekilliği’ne seçilen li Meclis Üyesi Mustafa Tutuk’tan tebrik alan bir hareket geldi. Tutuk, belediye girişine “ alan da, veren de mel'undur” inin yazdığı bir tabela astırdı.

    Rüşvetçi CHP’li belediyenin girişine hadis-i şerif yazıldı

    DAMLA KAYA / SABAH

    CHP Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın "ihaleye fesat karıştırmak ve zimmet" suçlarından Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı hakkında soruşturma başlatmıştı. Salman'ın 30 milyonluk yolsuzluk soruşturması sonrasında İçişleri Bakanlığı 27 Şubat günü Salman'ı görevden almıştı. Yaşanan rüşvet olayıyla ilgili görüntüler de ortaya çıkmıştı. CHP'nin Yalova Belediyesi Başkan Yardımcısı dahil 17 kişi tutuklanmıştı.



    "RÜŞVET ALAN DA VEREN DE MEL'UNDUR"

    Salman yerine Belediye Başkan Vekilliği'ne AK Partili Meclis Üyesi Mustafa Tutuk seçilmişti. AK Partili Mücahit Birinci sosyal medya hesabından Tutuk'un Yalova Belediyesi'nin girişine "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" hadis-i şerifini yazdırdığını belirtti.



    Tutuk'u hareketinden dolayı tebrik eden Birinci, "Bu kadar! Yalova Belediyesi AK Parti'ye geçtikten sonra, Belediye girişine bunu yazdı. Helal olsun! Tebrik ediyorum." dedi.

    Haberler Yaşam CHP'li Vefa Salman'ın görevden alındığı Yalova Belediye Başkanlığı'nın girişine, "Rüşvet alan da, veren de mel'undur" hadis-i şerifi yazıldı
    Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
    Tüm Yaşam Haberleri