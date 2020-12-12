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    • 12.12.2020 17:42
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    'ta /'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı

    Batı'nın maşası /'ya yurt içinde nefes aldırılmıyor. 'ın ilçesinde terör örgütü PKK'nın ve na yönelik operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı. İşte detaylar...

    AJANSLAR
    Batı'nın maşasına operasyon

    Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Cizre ilçesinde YPS ve "gençlik yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

    "OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

    Şırnak Valiliğinin açıklaması:

    "Terörle mücadele kapsamında Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla ilimiz Cizre ilçesinde YPS ve Gençlik Yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik olarak Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 12 Aralık 2020 günü yapılan operasyonda; 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştır. Terörle Mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir"

    Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı operasyonda yakalanan 6 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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    Haberler Güncel Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı