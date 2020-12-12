Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce, silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifresi amacıyla Cizre ilçesinde YPS ve "gençlik yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen şüphelilere yönelik Cizre Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenlendi.

"OPERASYONLAR KARARLILIKLA DEVAM ETMEKTEDİR"

Şırnak Valiliğinin açıklaması: