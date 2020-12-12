İkincisi Van Çatak olayı. 11 Eylül tarihinde bunu anlattım size sesinizi çıkarmadınız. Biz 11 eylülde bir operasyon yaptık. 11 eylüldeki operasyonda 3 vatan evladımız şehit oldu. Bunlardan bir tanesi yüzbaşı Mahmut, bir tanesi uzman çavuş Sezer, bir tanesi de Yusuf Uyar, peki neden şehit oldu bunlar. Allahtan insansız hava aracı var. Bütün operasyon insansız hava aracı ile birlikte kayıt altında. Kayıtları da bende isteyen olursa izletirim. Osman Şiban'ın evi burada, 2-3 kişi geliyor 21.00 sıralarında ve insansız hava aracı ile takip ediliyor. Eve giren teröristlerden bir tanesi Apo'nun Murat Karayılan'ın Duran Kalkan'ın en yakın arkadaşı. Kırmızı listedeki Vahdettin Karabay ve Osman Şivan'ın evinden çıktıktan sonra doğru mağaraya doğru gidiyorlar. Sonra biz TSK'dan uçakları istiyoruz ve F-16'larla birlikte , kayalıklar içerisinde 3 teröristi etkisiz hale getiriyoruz. Sonra bu kayalıklarda bu 3 teröristten bir tanesi ölmüyor. Kahraman yüzbaşı Mahmut kayalığın içine giriyor.

KANDİL'DE BİNLERCE ÇOCUK TACİZE, TECAVÜZE UĞRUYOR