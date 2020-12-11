Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul, İzmir, Ankara ve Kocaeli illerinin vali, sağlık müdürü ve halk sağlığı başkanlarıyla bir araya gelerek koronavirüse dair son durumu paylaşarak değerlendirmeler yaptılar.
Yapılan görüşmenin ardından sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşım yapan Fahrettin Koca yoğun bakım doluluk oranına ilişkin herkesin merak ettiği soruyu cevapladı.
VAKALARDA DÜŞÜŞ VAR
Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli valileri, İl Sağlık Müdürleri ve Halk Sağlığı Başkanlarıyla video konferans yoluyla görüşerek son durumu tekrar gözden geçirdiklerini bildirdi.
İstanbul, İzmir ve Kocaeli'de yüzde 30, Ankara'da ise yüzde 40 oranında günlük vakada düşüş olduğunu vurgulayan Bakan Koca, şunları kaydetti:
YOĞUN BAKIM DOLULUK ORANINI PAYLAŞTI
"Yoğun bakım doluluk oranı İstanbul'da yüzde 67, İzmir'de yüzde 78, Kocaeli ve Ankara'da yüzde 72.
Tedbirlere sıkı uyup elbirliği ile gayret edince, sonuç almak daha kolay.
Hepimiz sorumluluğumuzun bilincinde olalım. Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız"
11 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Türkiye'de son 24 saatte 208 bin 873 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 106 kişinin testi pozitif çıktı, 226 kişi hayatını kaybetti.
Ağır hasta sayısı 5 bin 952 oldu, son 24 saatte 5 bin 516 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 458 bin 109'a yükseldi.