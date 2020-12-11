Türkiye'nin ekonomik yükünü dikkate almaksızın, güvenli ve etkisi kanıtlanmış, ülkemiz şartlarında en kolay ve en yaygın uygulanabilen aşılardan başlayarak alternatif aşıları temin etmek için yoğun bir gayret gösterdiğinin altını çizen Koca, konuşmasını şöyle sürdürdü:

İNAKTİF VİRÜS AŞISI BİRKAÇ GÜNE GELİYOR

"Geldiğimiz noktada, bugüne kadar çocukluğumuzdan beri yapageldiğimiz inaktif virüs aşısının temini konusunda sözleşmemizi imzaladığımızı kamuoyu ile paylaştım. Önümüzdeki birkaç gün içinde teslimatının yapılacağını umuyorum.

UCUZ KOMPLO TEORİLERİNE KARŞI UYARDI